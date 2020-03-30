Лунный день сегодня 30 марта 2020 года

Вадим Карасев

Луна расположена ближе всего к Земле, поэтому оказывает на нашу жизнь очень сильное влияние. Астрологи расскажут вам о том, как привлечь в свою жизнь больше удачи и позитивной энергии в предпоследний день марта.

Последний понедельник этого месяца отмечен в лунном календаре как довольно легкий, понятный и благоприятный день, в который обострятся почти все чувства людей, включая интуицию. Самое главное сейчас — это не общаться с людьми, обладающими плохой энергетикой, потому что они способны заразить нас страхами и скептицизмом.

Фаза Луны: 7 лунный день пройдет в Знаке Близнецов. Стихия Воздуха идеально сочетается с начальной фазой роста Луны, поэтому день пройдет без осложнений и в достаточно позитивном русле. Главное — делиться с близкими и друзьями хорошим настроением.

Магнитные бури 30 марта: Солнце спокойно, вспышек в последние дни не наблюдалось, а значит, опасаться появления магнитных бурь не стоит.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

созидательное мышление;многозадачность;трудолюбие;духовное развитие;творчество.крайности;споры с близкими;лень и апатия.

Любые бытовые и рутинные дела в этот понедельник лучше отложить, особенно если у вас нет никакого желания ими заниматься. Если предстоит заниматься домашними делами в этот день, то специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют совместить приятное с полезным, слушая во время дел по дому любимую музыку.

Что надеть сегодня

Пока Луна находится в Близнецах, важно подчеркивать красоту своего тела, а также свои духовные качества. В этом вам поможет одежда с яркими воодушевляющими принтами. Астрологи советуют отдать предпочтение практичным вещам, навеянными не модой, а внутренним голосом.

Из камней-талисманов деловым людям стоит пользоваться авантюрином, который должен помочь собраться с мыслями и активизировать творческие участки мозга. Всем, кто находится в стрессовых ситуациях, желательно носит с собой или на себе аметист. Полезными будут украшения из любого металла — у каждого свои позитивные свойства.

Финансы, дела и работа в 7 лунный день

Это один из самых благоприятных лунных дней для работы и творческой деятельности. Не стоит откладывать важные дела и встречи на завтра, если они уже назначены на сегодня. Стоит следовать планам, принятым ранее, не обращая внимание на опасения. Луна не будет чинить препятствий тем, кому необходимо закончиться важные дела на работе.





В такие дни можно совершать продуманные покупки. Они приведут к повышению настроения и уверенности в себе. Спонтанный и стихийный шопинг тоже может подарить много позитива, но лучше не тратить много денег на бесполезные вещи. Можно также осуществлять покупки в интернете.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Наше здоровье будет напрямую зависеть от духовного самочувствия. Если вы счастливы, то и физического недомогания не предвидится. Луна в Близнецах поможет избавиться от переживаний, нерешительности, страхов и сомнений. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно обратиться к своим собственным ощущениям.

Не бойтесь мечтать, но старайтесь не выдавать желаемое за действительное. Себя вы обмануть точно не сможете. Пусть этот день пройдет под девизом «терпение и труд все перетрут». Упорные люди смогут добиться наилучших успехов во всем.

Любовь и отношения 30 марта

Хоть финансы и станут основной сферой жизни, это не будет значит, что на любовь не останется ни сил, ни времени, ни удачи. В этот день любовные отношения, как и романтические знакомства, помогут поднять уверенность и настроение. Последний понедельник марта — один из самых романтических дней в лунном календаре.

А вот заниматься какими-то рутинными делами вместе со второй половинкой может быть не просто. Небольшие разногласия могут превратиться в конфликты. Остановить поток проблем будет очень просто. Достаточно перестать поддерживать спор или неприятный разговор, переведя его в приятное русло.