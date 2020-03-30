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Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды

Май наступил в марте: в выходные в Киеве установлены новые температурные рекорды

В Киеве, где 10 февраля пришла метеорологическая весна, погода, продолжает устанавливать новые температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура воздуха в столице после полудня 28 марта поднялась до +18,9 градусов.

Таким образом на 0,9 градусов был побит рекорд для этого дня, который держался с 1977 года.

Благодаря такому максимуму превышен на 0,8 градусов рекорд среднесуточной температуры, установленный в 1892 году.

Теперь среднесуточная температура марта составляет +12,2 градусов, что по климатической норме соответствует началу мая.

В марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, прошедшая зима тоже отличилась рекордами — она стала самой теплой за всю историю Европы.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в Киеве ночью 31 марта ожидается -1−3 градуса, днем — до +2-+5. Утром возможен небольшой мокрый снег. В течение дня существенные осадки маловероятны.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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