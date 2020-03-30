Майоров: система маркировки позволит отследить путь от скважины до прилавка магазина

Анастасия Иванова

Эксперимент по идентификации упакованной воды будет проводиться в РФ с апреля 2020 года по март 2021 года — маркировка будет проходить по аналогии с алкогольной продукцией. Об этом заявил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

30 марта Правительство России опубликовало постановление, которым утвердило проведение эксперимента по маркировке упакованной воды с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Идентифицировать на контрафакт будут воду «природную или искусственную минеральную воду, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно заявляла, что рынок питьевой воды в нашей стране на 80 процентов состоит из контрафакта — она дала поручение сенаторам проработать данный вопрос. Тема о введении маркировки на упакованной воде поднималась на встрече руководства палаты регионов с премьер-министром Михаилом Мишустиным в феврале этого года — тогда глава кабмина пообещал лично вести работу по исправлению ситуации.

Сенатор, который входит в состав правительственной комиссии под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова по борьбе с контрафактом, рассказал, что результата (постановления кабмина о начале эксперимента по маркировке воды) удалось добиться только после «большой дискуссии».

«Представители ассоциации производителей воды говорили, что доля фальсификата совсем небольшая — какие-то доли процентов. Хотя наши данные говорят об обратном. Ещё ряд субъектов бизнеса считали, что маркировка — это определённая нагрузка на бизнес, что приведёт к повышению цен на продукцию. Но сильной нагрузки точно не будет, а люди будут получать качественную воду», — рассказал Алексей Майоров.

Сенатор пояснил, что система маркировки позволит отследить путь от скважины до прилавка магазина. Маркировка будет проводиться по аналогии с маркировкой алкогольной продукции, когда покупатель может с помощью айфона определить, где товар был произведён.

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