Медведев: «Коронавирус — угроза для всей человеческой цивилизации»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нынешнюю пандемию реальной угрозой для человечества. Он обратился к согражданам посредством соцсетей.
Экс-президент высказал мнение, что нужно готовиться к «разным сценариям» и что не исключены «более жесткие решения» со стороны властей.
Зампрел Совбеза заверил, что властями принимаются все необходимые меры, и поблагодарил медиков за круглосуточную борьбу с пандемией.
Медведев подчеркнул, что нерабочая неделя — вовсе не очередные каникулы, она необходима для уменьшения контактов и сдерживания распространения вируса.
Также экс-премьер предупредил о серьезнейших экономических трудностях, с которыми столкнется страна. Они вызваны не только мировой пандемией, но и падением цен на нефть. Однако на данном этапе, по мнению Медведева, первой задачей является сохранение здоровья людей, экономические проблемы сейчас вторичны.
Как сообщало ИА Newstes , в мире заразились уже более 700 тыс. человек, скончались свыше 33 тыс.