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Медведев: «Коронавирус — угроза для всей человеческой цивилизации»

Медведев: «Коронавирус — угроза для всей человеческой цивилизации»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нынешнюю пандемию реальной угрозой для человечества. Он обратился к согражданам посредством соцсетей.

Экс-президент высказал мнение, что нужно готовиться к «разным сценариям» и что не исключены «более жесткие решения» со стороны властей.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — подчеркнул Медведев.

Зампрел Совбеза заверил, что властями принимаются все необходимые меры, и поблагодарил медиков за круглосуточную борьбу с пандемией.

Медведев подчеркнул, что нерабочая неделя — вовсе не очередные каникулы, она необходима для уменьшения контактов и сдерживания распространения вируса.

Также экс-премьер предупредил о серьезнейших экономических трудностях, с которыми столкнется страна. Они вызваны не только мировой пандемией, но и падением цен на нефть. Однако на данном этапе, по мнению Медведева, первой задачей является сохранение здоровья людей, экономические проблемы сейчас вторичны.

Как сообщало ИА Newstes , в мире заразились уже более 700 тыс. человек, скончались свыше 33 тыс.


# Россия
По материалам: eadaily.com

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