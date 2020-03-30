Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«То, что сейчас происходит — это совсем не игра. Это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — заявил он.

Медведев призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Он отметил, что неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений, и поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: в частности, отказаться от выхода из дома без крайней необходимости.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.