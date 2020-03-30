Медведев назвал пандемию COVID-19 реальной угрозой

Вадим Карасев

Заместитель председателя Совбеза страны Дмитрий Медведев на своей странице в Инстаграмм выступил с обращением к россиянам с призывом неукоснительно поддержать установленные карантинные мероприятия (самоизоляция в нерабочую неделю).

В частности, Медведев отметил, что развивающаяся ситуация носит весьма серьезный характер, несмотря на то что некоторым может показаться игрой, “кино наподобие голливудского триллера”. По словам зампреда, COVID-19 - это реальная угроза.

Также экс-премьер напомнил, что в России предпринимаются все возможные меры против распространения инфекции. По его словам, панике поддаваться не стоит.

Отдельно Медведев отметил самоотверженность медиков, благодаря работе которых заболевшие получают необходимую помощь.

Тем не менее мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать всё, чтобы этого не случилось — внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину. Прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. В истории человечества это не первая эпидемия. И все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь, — приводят слова Медведева Известия.

Нерабочую неделю зампред посоветовал рассматривать как жизненную необходимость, а не очередные выходные или каникулы.

Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием, домашними делами, посмотрите кино, просто почитайте книги. Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения. И, что не менее важно, к себе, — заключил бывший глава правительства.

В завершении своего обращения Медведев напомнил, что любая эпидемия имеет определенный цикл - зарождение, рост и спад, а также выразил уверенность, что россияне смогут преодолев все трудности “выйти из этой ситуации победителями”.

Накануне Южный Федеральный сообщал о встрече Медведева с Дмитрием Патрушевым по вопросам продовольственной безопасности.