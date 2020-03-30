Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)

Завтра, 31 марта, Меган Маркл и принц Гарри официально перестают выполнять обязанности старших членов британской королевской семьи, что означает для них массу перемен, которые коснулись и их популярной страницы в Instagram. Герцог и герцогиня Сассекские объявили своим 11 миллионам фолловеров, что прекращают пользоваться своим инстаграмом.

Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами, — написали Меган и Гарри в прощальном посте.


Меган Маркл и принц Гарри
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом
Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram (они перестают вести свою страницу в соцсети)
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали прощальный пост в Instagram
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19
Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной
Россияне выбрали книги для чтения на карантине
Россияне выбрали книги для чтения на карантине
Эксперт прокомментировал разговор Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал разговор Путина и Трампа
СМИ: молодой отец Евгений Петросян стал прадедушкой
СМИ: молодой отец Евгений Петросян стал прадедушкой
Корпус морской пехоты США готовится к войне с китайцами на Тихом океане
Корпус морской пехоты США готовится к войне с китайцами на Тихом
Самая молодая конгрессвумен США перестала поддерживать Берни Сандерса
Самая молодая конгрессвумен США перестала поддерживать Берни Сандерса
В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек
В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Все ниже и ниже. Цена на нефть марки Brent упала на 10,47 процента
Все ниже и ниже. Цена на нефть марки Brent упала на 10,47 процента
В меню неандертальцев из португальской пещеры входили крабы и мидии
В меню неандертальцев из португальской пещеры входили крабы и мидии

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Это официально: Меган Маркл и принц Гарри помолвлены
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе