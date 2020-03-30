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"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве

"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве
Снег, сильный ветер в начале недели, а затем потепление к пятнице ожидаются в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже к вечеру понедельника в столице начнется снег, который продолжится во вторник и среду. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, а температура воздуха ночью местами может опуститься до минус 9 градусов.

Температура днем во вторник и среду будет у нулевой отметки, а атмосферное давление начнет расти.

"Повышение температур, и дневных, и ночных, произойдет только к концу недели. В пятницу и субботу днем до плюс 5 градусов", – сказала Позднякова.

По ее словам, осадки сейчас важны для столичного региона, так как всю прошлую неделю была очень теплая и сухая погода, влажность воздуха была менее 20%.

"Такая погода создала благоприятные условия для распространения вируса, так как он любит сухую погоду. Если пройдут осадки, то это существенно улучшит качество воздуха и внесет дольку в борьбе с коронавирусом", – добавила синоптик.

Накануне радио Sputnik сообщило, что метеоролог предупредил о резкой смене погоды в европейской части России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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