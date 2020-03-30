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Михалков сравнил жертв Вайнштейна с потерявшими товарный вид проститутками

Михалков сравнил жертв Вайнштейна с потерявшими товарный вид проституткамиФото: Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» сравнил жертв продюсера Харви Вайнштейна с потерявшими товарный вид проститутками. Запись его монолога опубликована на официальном YouTube-канале передачи.

Кинематографист отметил, что норвежский террорист Андреас Брейвик, признанный виновным в смерти 77 человек, получил 21 год «достаточно комфортной тюрьмы», в то время как бывшего голливудского магната приговорили к 23 годам заключения. По словам Михалкова, «женщины с пониженной социальной ответственностью» сами шли на контакт с Вайштейном, чтобы получить «Оскар» или роль в фильме. «Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет», — подчеркнул он.

Режиссер также напомнил о заслугах Вайнштейна, который «за последние 20 лет сделал 70 лучших американских картин». «Он потерял все. Он никто. Ноль. Он раздавлен, уничтожен. Его проще было застрелить», — заявил режиссер.

По его мнению, все женщины, которые говорили о домогательствах продюсера, «потеряли товарный вид» и захотели напомнить о себе. Михалков пожаловался, что в настоящее время все идет на продажу, а толерантностью объясняется трусость.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказался признать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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