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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы России

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы России

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал все российские регионы ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, как это сделали Москва и область.

В ходе совещания с вице-премьерами глава Кабмина призвал усилить темп работы по борьбе с вирусом, назвав решение столичной мэрии логичным продолжением политики президента и правительства.

"Режим самоизоляции вводится для всех возрастов, за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим, действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин.

При этом он пообещал сделать все, "чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее [нерабочую неделю] дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать других".

С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать квартиру разрешается лишь для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или выбрасывания мусора. Кроме того, разрешается выйти из дома для поездки на работу, если вы обязаны ходить на нее.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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