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Мэрайя Кэри отпраздновала 50-летие с детьми в условиях самоизоляции

Мэрайя Кэри отпраздновала 50-летие с детьми в условиях самоизоляции

27 марта Мэрайя Кэри отпраздновала свой юбилей — звезде исполнилось 50 лет. Вчера певица показала, как она отметила день рождения в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Мэрайя опубликовала серию фото, на которых вместе с восьмилетними близнецами Марокканом и Монро разрезает праздничный торт.

Провела 27 марта дома со своей семьей. Виртуально со мной также были фанаты и друзья со всего мира. Спасибо вам за любовь,

— подписала Кэри кадры, также сопроводив их хештегом #eternally12 (вечно 12).


Мэрайя Кэри с дочерью Монро и сыном Марокканом

В сам же день рождения несколько дней назад Мэрайя Кэри опубликовала селфи, на котором предстала без макияжа, — снимок был сделан на звукозаписывающей студии. В посте певица рассказала, что в свой день рождения готовит для фанатов новый хит.


Мэрайя Кэри

36-летний бойфренд Мэрайи Брайан Танака мило поздравил ее в соцсетях. Брайан опубликовал в TikTok ролик, на котором танцует для своей возлюбленной, и призвал всех ее поклонников присоединяться к челленджу и повторять зажигательный танец.

Я надеюсь, вы выучите движения и запишете видео для Мэрайи в честь ее годовщины,

— написал Танака.


 


Интересно, что Мэрайя Кэри предпочитает называть все свои дни рождения годовщинами и вообще довольно философски относится к возрасту и старению.

Я не считаю годы, но я определенно по-своему их отмечаю. Я праздную годовщины, а не дни рождения, потому что я прославляю эту жизнь,

— как-то поделилась артистка в интервью.


Мэрайя Кэри

В инстаграме Мэрайя также поздравила с "годовщиной" Элтона Джона, Леди Гагу, Селин Дион, Ферги и других звездных коллег, родившихся под знаком Овна, — им, как и Кэри, в этом году также не удалось устроить шумный праздник по случаю дня рождения из-за вспышки коронавируса в мире.


 


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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