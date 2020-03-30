МО России: Строительство медцентров в 15 регионах идет круглосуточно

Лидия Мартынова

Работы по строительству 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусом, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны идут в круглосуточном режиме в три смены. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил замминистра военного ведомства Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

Было отмечено, что «за истекшие сутки численность рабочих задействованных на стройплощадках увеличена на 1 тысячу, на сегодняшний день на объектах работает более 4,5 тыс. человек. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и специальной техники.

«Строительство всех шестнадцати медицинских центров ведется с опережением графика», — подчеркнули на совещании.

ИА Newstes напоминает, строительство медицинских центров ведётся по поручению президента РФ Владимира путина. Работы ведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны с участием инженерных и железнодорожных войск.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

По информации Минобороны, первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. Также в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.