Москва выставила на торги 4 участка под ИЖС

Лидия Мартынова

Право аренды четырех земельных участков общей площадью 0,6 гектара выставлены на торги в Москве, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила решение выставить в апреле на городских торгах участки для индивидуального строительства жилья, площадью от 0,11 до 0,18 гектара, большинство из которых находятся в Троицком административном округе, уточняется в материале.