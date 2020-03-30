Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии

Вадим Карасев

Сергей СобянинФото: агентство «Москва»

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу», — написал он.

Градоначальник отметил, что для помощи лишившимся работы будет разработан специальный комплекс мер поддержки, включающий, среди прочего, региональную компенсационную выплату. Вместе с ней пособие по безработице составит 19,5 тысячи рублей. Выплата будет назначена автоматически, пообещал Собянин.

29 марта Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.