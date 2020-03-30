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Мурашко: РФ не до конца вовлечена в процесс распространения COVID-19

Мурашко: РФ не до конца вовлечена в процесс распространения COVID-19
Россия еще до конца не вовлечена в процесс распространения коронавируса, но нынешняя ситуация является самой масштабной за последние годы, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Думаю, мы еще не вовлечены в процесс полностью. Цифры, которые показывают лабораторные тесты и количество заболевших, демонстрируют устойчивый рост", - ответил Мурашко на вопрос о том, достигла ли Россия пика распространения коронавируса.

Когда процесс развивается, по словам Мурашко, для него характерно вовлечение все большего количества людей, и контрмерами является разрыв цепочки передач.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.
# Россия
По материалам: ria.ru

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