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Музеи, театры и библиотеки России устроили "скучающий флешмоб"

Музеи, театры и библиотеки России устроили "скучающий флешмоб"
. Красноярский драматический театр имени Пушкина запустил накануне #скучающийфлешмоб, в котором сотрудник сфотографировался с картонными табличками "Никто не фотает люстры", "Никто не спорит с гардеробщицей", "В театре всегда тепло". К флешмобу присоединяется все большее число региональных учреждений культуры.

Одним из последних это сделала Белгородская государственная филармония, прокомментировав фотографию сотрудника на пустой сцене без оркестра: "Мы грустим без вас, любимые зрители!"

Работники Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой (Ярославского планетария) тоже страдают в самоизоляции.

Сотрудники и экспонаты старейшего музея Курганской области – Шадринского краеведческого имени Владимира Бирюкова – тоже грустят без посетителей.

Музей истории Томска также принял участие в эстафете, написав: "Мы верим, что совсем скоро встретимся на новых экскурсиях".

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МУЗЕЙНЫЙ ФЛЭШМОБ Эстафета от @slav_museum принята! 😜 Музей очень грустит без любимых посетителей... 🥺🥺🥺 Мы верим, что совсем скоро встретимся с вами на новых экскурсиях, а пока поддержим наших коллег и поучаствуем в флэшмобе "Музей без гостей".🤳 @tomskmuseum присоединяйтесь😎 #никто_не #скучающийфлешмоб #музейисториитомска #мит #Воскресенскаягора #историятомска #Томск #нескучныймузей #самыйуютныймузей #семейныевыходные #детивмузее #музейдетям #выставка #экскурсия #интересно

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Сразу несколько фотографий грустных сотрудниц выложила Новгородская областная библиотека.

Присоединился к культурному флешмобу и Екатеринбургский музей ИЗО, его сотрудники тоже успели соскучиться по посетителям по время карантина

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Друзья, мы присоединяемся к культурному флешмобу #скучающийфлешмоб ! ⠀ Музейные сотрудники за время карантина и #самоИЗОляции успели соскучиться по вопросам посетителей. ⠀ Верим, что совсем скоро увидим вас на наших лекциях, экскурсиях, концертах! А пока следите за нами в социальных сетях и изучайте искусство в режиме онлайн. ⠀ Инициатором флешмоба выступил Красноярский театр им. А.С. Пушкина @sibdrama. Сейчас к идее присоединились музеи, театры, библиотеки и культурные учреждения во многих городах России! ⠀ Передаем эстафету @sinara_art_gallery 😉 ⠀ #скучающийфлешмоб #никто_не #музейвкаждыйдом #самоИЗОляция #емии #домасемии

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Музей-заповедник Михаила Шолохова в Ростовской области также принял участие в акции, добавив: "И так как у нас много объектов, этот флешмоб рискует перерасти в полноценную ежедневную рубрику на всю неделю карантина".

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Мы очень скучаем без наших посетителей и поэтому с радостью присоединяемся к #скучающийфлешмоб, который запустил Театр Пушкина в Красноярске. И так как у нас много объектов, этот флешмоб рискует перерасти в полноценную ежедневную рубрику на всю неделю карантина😊😉 Вот так скучают наши сотрудники Каргинского комплекса @museum.sholokhov_karghinskaya #музейшолохова #шолохов #вешенская #донскойкрай #донскиеказаки #казачество #тихийдон

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Сотрудники самарского зоопарка выложили в инстаграме фотографии скучающих сотрудников на фоне клеток с тигром, львом, лисой и другими животными.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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