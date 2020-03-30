Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров

На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров

Группа американских палеонтологов описала новый вид динозавров из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), который приходится родственником таким известным видам, как велоцираптор, дейноних и дромеозавр. Все дромеозавриды передвигались на задних ногах, вели хищный образ жизни и были покрыты перьями.

Новый вид, получивший название динеобеллатор (Dineobellator notohesperus), был обнаружен на территории штата Нью-Мексико. Он жил в меловом периоде, около 67 миллионов лет назад. Это был сравнительно небольшой динозавр ростом около метра и длиной около двух метров.

Исследователи во главе со Стивеном Ясинским (Steven Jasinski) из Пенсильванского университета обращают особое внимание на кости предплечья динеобеллатора. На них имеются характерные игольчатые выступы — свидетельство того, что при жизни этот динозавр был покрыт перьями. Аналогичный признак ранее был обнаружен у велоцираптора. «Поскольку у всё большего числа членов семейства мы находим свидетельства того, что они обладали перьями, мы можем предположить, что, вполне вероятно, у всех дромеозаврид были перья», — говорит Стивен Ясинский.

Строение передних конечностей указывает, что динеобеллатор мог сильно сгибать локтевые и запястные суставы. Такая способность была полезна для удержания добычи. Ученые предполагают, что он мог охотиться на более мелких динозавров и других животных. Хвост нового динозавра тоже имеет интересную особенность. Тогда как хвосты большинства его родственников были прямыми и жесткими, благодаря стержнеобразным структурам в позвонках, хвост динеобеллатора был довольно гибок в основании, тогда как остальная часть хвоста оставалась жесткой и вела себя, как руль. «Представьте, что происходит с кошачьим хвостом во время бега. Хотя сам хвост остается прямым, он при этом постоянно поворачивается, когда животное меняет направление, — рассказывает Стивен Ясинский. — Жесткий хвост, обладающий высокой подвижностью в основании, обеспечивал повышенную маневренность при изменении направления, и потенциально помогал динеобеллатору преследовать добычу, особенно в открытой местности».

Описание вида опубликовано в журнале Scientific Reports.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом
В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской
Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров
На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка
Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве
"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20
Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20

Еще по теме

Археологи нашли в Японии неизвестный вид динозавров
В Аргентине палеонтологи нашли новый вид хищных динозавров
Палеонтологи нашли гигантский след динозавра в Боливии
Новый вид хищных динозавров описан в Таиланде