На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров

Вадим Карасев

Группа американских палеонтологов описала новый вид динозавров из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), который приходится родственником таким известным видам, как велоцираптор, дейноних и дромеозавр. Все дромеозавриды передвигались на задних ногах, вели хищный образ жизни и были покрыты перьями.

Новый вид, получивший название динеобеллатор (Dineobellator notohesperus), был обнаружен на территории штата Нью-Мексико. Он жил в меловом периоде, около 67 миллионов лет назад. Это был сравнительно небольшой динозавр ростом около метра и длиной около двух метров.

Исследователи во главе со Стивеном Ясинским (Steven Jasinski) из Пенсильванского университета обращают особое внимание на кости предплечья динеобеллатора. На них имеются характерные игольчатые выступы — свидетельство того, что при жизни этот динозавр был покрыт перьями. Аналогичный признак ранее был обнаружен у велоцираптора. «Поскольку у всё большего числа членов семейства мы находим свидетельства того, что они обладали перьями, мы можем предположить, что, вполне вероятно, у всех дромеозаврид были перья», — говорит Стивен Ясинский.

Строение передних конечностей указывает, что динеобеллатор мог сильно сгибать локтевые и запястные суставы. Такая способность была полезна для удержания добычи. Ученые предполагают, что он мог охотиться на более мелких динозавров и других животных. Хвост нового динозавра тоже имеет интересную особенность. Тогда как хвосты большинства его родственников были прямыми и жесткими, благодаря стержнеобразным структурам в позвонках, хвост динеобеллатора был довольно гибок в основании, тогда как остальная часть хвоста оставалась жесткой и вела себя, как руль. «Представьте, что происходит с кошачьим хвостом во время бега. Хотя сам хвост остается прямым, он при этом постоянно поворачивается, когда животное меняет направление, — рассказывает Стивен Ясинский. — Жесткий хвост, обладающий высокой подвижностью в основании, обеспечивал повышенную маневренность при изменении направления, и потенциально помогал динеобеллатору преследовать добычу, особенно в открытой местности».

Описание вида опубликовано в журнале Scientific Reports.