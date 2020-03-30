На карантине пребывают более 170 бойцов ВСУ

Влада Некрасова

В данный момент на карантине с подозрением на COVID-19 находятся более 170 украинских военных. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook в воскресенье, 29 марта.На сегодня в рядах ВСУ не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, но на карантине находятся 172 военнослужащие."Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие четверо суток - 58 человек", - добавили в командовании.Напомним, что в Украине зафиксировано 418 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено 109 новых случаев коронавируса, при этом данные из ОРДЛО и временно аннексированного Крыма недоступны.