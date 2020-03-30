На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Вадим Карасев

Ольга СкабееваФото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский государственный медиахолдинг ВГТРК решил частично отказаться от информационных ток-шоу в эфире канала «Россия 1». Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе компании, отмененные выпуски заменят сериалами.

«Изменения коснутся "60 минут". Уходит дневной выпуск, на 1,5 часа увеличивается вечерний», — подчеркнул представитель холдинга. По его словам, такая сетка вещания будет актуальна по крайней мере до конца недели. Представитель ВГТРК добавил, что у него нет информации по поводу причин такого решения.

Информационная программа «60 минут» выходит по будням днем и вечером. Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов обсуждают с экспертами последние события в России и мире. Нередко в студии проводят прямые включения с гостями и участниками событий. Ранее Попов и Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.

В пресс-службе подчеркнули, что другие информационные программы остаются в сетке канала. Так, «Вести», в том числе с ведущим Сергеем Брилевым, «Вести недели» с Дмитрием Киселевым и «Вечер с Владимиром Соловьевым» буду выходить в прямом эфире, но без зрителей.

Пресс-служба Первого канала рассказала, что дирекция информационных программ работает в штатном режиме.

В марте многие передачи Первого канала и «России 1» стали записывать без зрителей. Изменения коснулись как развлекательных, так и политических программ. Тогда эти меры связывали с распространением коронавируса и желанием не подвергать опасности участников шоу.

Например, у гостей передачи ведущего Владимира Соловьева проверяют температуру, а у знатоков «Что? Где? Когда?» перед эфиром взяли тесты на новый вирус.