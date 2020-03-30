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Наказание за побег из карантина станет строже

Наказание за побег из карантина станет строже

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, может быть усилено. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

«Предложения, которые мы вносим в УК РФ, в первую очередь направлены то, чтобы граждане, которые относятся к окружающим недостаточно ответственно, понимали, что, если будет нанесён вред здоровью тех, кто рядом, наступит наказание», — пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший одним из авторов документа. Предлагается усилить уголовную ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических правил: если такое нарушение повлекло по неосторожности массовое заболевание людей,  «беглецу» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей (сейчас — до 80 тыс. руб.) или в размере иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет (сейчас — до 6 месяцев). Ужесточается ответственность и за нарушения, повлекшие смерть человека или сопряженные с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, а также вводится ответственность за нарушение, повлекшее смерть двух или более лиц, — принудительные работы на срок 4-5 лет или лишение свободы на 5-7 лет.

При этом ко второму чтению законопроект будет дополнен санкциями за распространение фейков о коронавирусе, отмечал соавтор документа, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Речь идёт о ложной информации о ситуации с инфекцией, которая дезориентируют россиян и мешает принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения эпидемиологической ситуации.

По данным МВД на 26 марта, более 500 человек в России были привлечены к ответственности за нарушение карантинных мер из-за коронавируса. Примеры нарушений санитарно-эпидемиологических правил зафиксированы в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Мурманске, Иванове.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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