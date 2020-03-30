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"Намордник надень!": "слуги народа" Тищенко и Куницкий схлестнулись на заседании фракции (видео)

"Намордник надень!": "слуги народа" Тищенко и Куницкий схлестнулись на заседании фракции (видео)

Народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий продолжили традицию выяснения отношений на рабочем месте, устроив перебранку на заседании своей фракции.

Видео «стычки» приводит ресурс «Цензор.нет».

В ролике Куницкий и Тищенко на повышенных тонах обговаривают какую-то публикацию.

Сначала Тищенко приблизился к Куницкому и обвинил его в публикации на одном из Telegram-каналов поста, который его очень огорчил.

В ответ Куницкий в нелицеприятных выражениях посоветовал коллеге надеть маску и рекомендовал ему подписаться на собственный Instagram.

Депутаты не могли утихомириться, несмотря на усилия еще одного человека, который пытался их успокоить.

Внимание! Ненормативная лексика

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с народным депутатом Украины Ильей Кивой, который опубликовал пост в Facebook о том, что сейчас Украине нужен Иосиф Сталин для того, чтобы навести порядок в стране. Публикация вызвала шквал негодования пользователей Сети.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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