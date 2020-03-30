Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Вадим Карасев

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

По ее словам, в столице было уже четыре случая, когда человек с подтвержденным заболеванием вышел из дома, был обнаружен и доставлен в больницу. В связи с этим было решено ужесточить режим.

Ракова пояснила, что человек, оставшийся на лечении на дому, должен в течение всего дня скидывать геолокацию. «Это позволит нам ускорить наше реагирование для того, чтобы этот человек даже не смог выйти из подъезда», — отметила она.

По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровело. 14 пациентов с коронавирусом скончались.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.