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Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних городах России зафиксированы в Ямало-Ненецком округе, Тюменской и Магаданской областях, а также других регионах, где хорошо развита добывающая промышленность, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Средняя зарплата – 41,3 тысячи рублей

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. В прошедшем году, согласно официальной статистике, зарплаты в России росли достаточно неплохо, даже несмотря на замедление роста экономики и снижение инфляции.


Номинальная средняя зарплата по полному кругу организаций в 2019 году, согласно данным Росстата, увеличилась на 9%, что является вторым лучшим результатом за последние 5 лет. В реальном выражении (рост за вычетом инфляции) ситуация еще лучше – прирост в 2019 году (+2,9%), оказался вторым лучшим результатом за 6 лет, уступая лишь росту в 2018 году.


Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в 2019 году по полному кругу организаций в России составила 41,3 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом ситуация с уровнем зарплат очень сильно отличается от региона к региону. В абсолютных величинах зарплата у лидеров отличается в 4 раза от результата в регионах с низкой зарплатой.

Эксперты отмечают, что в целом проблема расслоения в уровне трудовых доходов в России является достаточно острой, но не уникальной в мировом масштабе. При этом разница в зарплатах наблюдается не только между различными регионами, но и внутри регионов, в частности между крупными городами и провинцией.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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