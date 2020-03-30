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Нефти предсказали скорую ненужность

Нефти предсказали скорую ненужностьФото: Spencer Platt / Getty Images

Инвестиционный банк Goldman Sachs в своем обзоре предсказал скорую утрату нефтью нынешней роли в мировой экономике и ненужность в рамках глобальных цепочек потребления. Выдержки из документа приводит CNBC.

Авторы считают, что после окончания пандемии коронавируса и восстановления экономики потребление нефти во всем мире значительно снизится, и она уже не будет играть прежней роли. Это негативно отразится на ценах на топливо.

Нефть на протяжении долгого времени играла ключевую роль в становлении и развитии глобализации. Сейчас именно предотвращение глобализации является основным методом борьбы с коронавирусом, отмечают авторы.

30 марта цена на баррель нефти марки Brent снизилась до 22 долларов, что стало худшим результатом с 2002 года. Стоимость российского сорта Urals, торгующегося со скидкой относительно Brent, опустилась ниже 17 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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