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Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефтиФото: equinor.com

Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Equinor начала добычу сырья на месторождении в ноябре 2019 года и к декабрю вышла на 350 тысяч баррелей в сутки. Ожидалось, что летом 2020 года месторождение будет приносить 440 тысяч баррелей в день, а после 2022 года — 660 тысяч баррелей. Однако в понедельник, 30 марта, стало известно, что Equinor уже в начале мая 2020 года выйдет на уровень в 470 тысяч баррелей в сутки — то есть на 30 тысяч баррелей больше таргета.

Увеличение предложения осложнит ситуацию на рынке нефти. Как писал ранее Bloomberg, обычно мировое потребление сырья держится на уровне 100 миллионов баррелей в день. Однако на фоне нефтяного кризиса оно сократилось примерно на 25 процентов, считают аналитики. Таким образом, на рынке уже образовалось избыточное предложение в виде 25 миллионов баррелей в сутки.

При этом владельцы норвежского месторождения, вероятно, продолжат на нем активную добычу. На фоне нового мирового экономического кризиса и падения рынков Йохан Свердруп становится для Equinor и других компаний хорошим источником дохода из-за низкой себестоимости добычи. Как поясняет агентство, хотя баррель эталонной нефти марки Brent опустился до уровня ниже 23 долларов за баррель, что является минимумом с ноября 2002 года, месторождение Йохан Свердруп способно приносить прибыль при цене на сырье ниже 20 долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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