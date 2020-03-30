Оккупанты стреляли из минометов 82 калибра по позициям ВСУ возле Луганского

Влада Некрасова

От начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого сопротивления.Об этом на брифинге в воскресенье сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк."От начала текущих суток, 29 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информацией, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого столкновения", - сказал он.По словам спикера, в 08.35 оккупанты начали обстреливать защитников поселка Березовое, применяя автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.Кроме того, после 09.45 течение получаса по направлению от села Калиновка российско-оккупационные войска выпустили 7 мин 82-го калибра по оборонцам пгт Луганское, отметил Гуцуляк."По имеющейся информации, боевых потерь среди защитников Украины в результате прицельного вражеского огня нет", - проинформировал он.Представитель МОУ отметил, что подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины.