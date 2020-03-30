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Оккупанты запретили крымчанам выезжать на материковую Украину

Оккупанты запретили крымчанам выезжать на материковую Украину

Оккупационные власти Крыма, где несколько дней назад заявляли о 14 больных COVID-19, запретили крымчанам с местной регистрацией и гражданам России выезжать на материковую территорию Украины.

Как передают «Крым.Реалии», временный запрет вступил в силу с полуночи понедельника, 30 марта. Исключения делаются лишь для тех, кто выезжает с территории аннексированного полуострова в связи со смертью близкого родственника, что должно подтверждаться документами: справкой о смерти, а также о степени родства. В то же время запрет для людей с крымской регистрацией на территорию полуострова не запрещали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент РФ Владимир Путин своим указом запретил украинцам владеть землей в Крыму, что было расценено в Украине как ускоренная колонизация и военное преступление.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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