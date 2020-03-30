Омбудсмены не выявили дефицита продуктов в регионах

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Региональные омбудсмены не выявили в субъектах дефицита продуктов питания, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что уполномоченные по правам человека в регионах страны активно вовлечены в процесс противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«В результате постоянного мониторинга, который проводят Уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — сообщила омбудсмен.

Она добавила, что в большинстве регионов в аппарате уполномоченных личный приём граждан приостановлен, обращения поступают через электронную почту, почтовый ящик, социальные сети, консультации осуществляются по телефону. Тем не менее по особым случаям в приёме не отказывают.

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. За последние сутки число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 1836 человек, девять человек умерли.