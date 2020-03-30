Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Омбудсмены не выявили дефицита продуктов в регионах

Омбудсмены не выявили дефицита продуктов в регионах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Региональные омбудсмены не выявили в субъектах дефицита продуктов питания, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что уполномоченные по правам человека в регионах страны активно вовлечены в процесс противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«В результате постоянного мониторинга, который проводят Уполномоченные, дефицита продуктов питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности не выявлено», — сообщила омбудсмен.

Она добавила, что в большинстве регионов в аппарате уполномоченных личный приём граждан приостановлен, обращения поступают через электронную почту, почтовый ящик, социальные сети, консультации осуществляются по телефону. Тем не менее по особым случаям в приёме не отказывают.

В России введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа. За последние сутки число заболевших инфекцией в стране увеличилось до 1836 человек, девять человек умерли.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
Социальный кризис стучится в дверь «инфицированной» Турции — мнение
В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом
В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы с Covid-19
В Госдуме предлагают законопроект об эффективных мерах борьбы
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса
Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской
Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 15475 человек
На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров
На юго-западе США обнаружен новый вид динозавров
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
В Пензенской области выявили распространителя фейков о коронавирусе
Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка
Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет
"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве
"Метеодолька" в борьбе с COVID. Синоптик рассказала о погоде в Москве
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой
На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Топ на сегодня

В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20
Песков не исключил продолжения формата видеосвязи для саммитов G20

Еще по теме

Омбудсмены России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве
Полномочия омбудсменов нужно распространить на частные клиники — Москалькова
Омбудсмены России и Украины не обсуждали между собой вопросы обмена заключенными
Омбудсмены РФ и Украины посетили украинских заключенных в Крыму