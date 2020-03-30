Открываем денежный канал: заговоры, обряды, методы экстрасенсов

Вадим Карасев

Финансовые трудности могут случиться у каждого. Исправить ситуацию можно, если открыть денежный канал. Это эффективный и гарантированный способ изменить жизнь к лучшему.

По законам Вселенной количество переходит в качество, а усилия всегда вознаграждаются. Но если вы перепробовали все возможные варианты, а долги и неприятности преследуют вас, значит, что-то блокирует канал денег. Для избавления от финансовых проблем необходимо установить правильное взаимодействие с денежным эгрегором. Важно, чтобы канал богатства работал на полную мощность, а денежные потоки циркулировали в нем беспрепятственно. При помощи заговоров, обрядов и советов экстрасенсов вы сможете расчистить денежный канал от всех помех, то есть улучшить свое материальное положение.

Что такое денежный канал

Деньги, как и все в мире, участвуют в энергетическом обмене. Денежная энергия существует в ментальной сфере в виде денежного эгрегора, который представляет собой все, что связано с деньгами: мысли, убеждения, установки, желания, возможности. Эгрегор денег существует независимо от человека и не подчиняется ему, поэтому без специальных практик подключиться к нему практически невозможно.

Экстрасенсы и специалисты в области биоэнергетики утверждают: каждому требуется правильная настройка, чтобы эгрегор входил в соприкосновение с биополем. Для этого необходимо открыть энергетический поток, который и называется денежный канал. Этот канал дается при рождении. Но его емкость у всех различна: кому-то поступают миллионы, а кто-то вынужден жить на скромное жалование. Денежный канал может уменьшаться, если человек неправильно распоряжается деньгами. Если есть проблемы с деньгами, то канал денег заблокирован. Причиной могут служить отрицательные установки или негатив, поступающий извне, например, в виде зависти.

Как открыть денежный канал

Открыть денежный канал можно разными способами, мы рассмотрим только самые эффективные — заговоры, обряды и методы экстрасенсов.





Заговоры. Заговор представляет собой самовнушение, которое программирует на успех и финансовое благополучие. Для открытия финансового канала лучше всего заговорить талисман такими словами: «Наговариваю на тебя, чтоб денежная удача была. В делах, словах, начинаниях и шагах». Это может быть любая вещица, которая ассоциируется с деньгами.

Другой заговор читается всегда по приходу домой. Поставьте в коридоре копилку или любую вазу, а когда возвращаетесь домой, бросайте туда любые монетки со словами: «я богатею» или «мои деньги приумножаются».

Обряды, открывающие канал богатства. Зажгите три церковные свечи, возьмите купюру номиналом в 100 или 1000 рублей и сосредоточенно смотря на купюру, медленно произнесите денежный заговор: «Богатства каналы открыты, от всех завистников тщательно скрыты. Отныне деньги множатся, в богатство несметное сложатся». Купюру обязательно нужно потратить. Получив новую, обряд можно повторить.

Есть другой способ открыть денежный поток. Для этого стоит провести медитацию очищения, чтобы наполнить тело свежей энергией. После медитации сядьте напротив зеркала и скажите: «Я есть, Я есть возрождение и процветание моих денег».

Методы и рекомендации экстрасенсов:

и события, которые происходят вокруг. Высшие силы всегда дают подсказки, которые можно использовать для привлечения денег.Сила благодарности имеет свою цену. Эта практика иначе называется закон притяжения. Вы испытываете благодарность, фокусируя свое внимание на счастливых аспектах, таким образом притягивая к себе только хорошее.Деньги — это активная энергия, которая должна пребывать в бесконечном движении. Если вы только получаете, но ничего не жертвуете, вы блокируете свой финансовый канал. Поэтому важно делиться деньгами, безвозмездно совершая добрые дела.Чтобы открыть и расширить денежный поток, важно чувствовать себя богатым. Поэтому стоит избавиться от негативных установок и психологии нищеты, начать испытывать положительные эмоции.С одной стороны, мы все любим деньги, ведь это свобода, возможности. С другой стороны, многие считают, что деньги — это зло. И чем меньше у человека денег, тем сильнее он их ненавидит. Деструктивные эмоции и ненависть блокируют энергетические потоки. Деньги нужно любить, и тогда они непременно ответят взаимностью.