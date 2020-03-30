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Пасха в 2020 году: отмечаем в апреле

Пасха в 2020 году: отмечаем в апреле

В апреле православный мир отметит главный праздник светлой Пасхи. Именно чудо воскрешения является центральным событием всего Евангелия, являя собой торжество веры над грехом.

Праздник великой Пасхи считается главенствующим и светлейшим торжеством в христианской религии. Именно этот день символизирует твердую победу веры над легионами тьмы. Празднование этого праздника приближает нас к вечности рядом с Господом. 


Пасхальная служба в апреле 2020 года

Празднество Пасхи в 2020 году случится в воскресенье 19 апреля. Перед началом великой литургии в стенах соборов вспоминают о двенадцати апостолах, принявших учение Христа. Во время торжественной полунощницы будет воспет канон «Великой субботы».

В 00:00 начнется утреня, после которой совершится крестный ход вокруг каждой православной церкви. Священники облачатся в расписные ризы, вознесут над головою крест и выйдут из храма. Вслед за нами покинут храм и молящиеся верующие. По заветам церкви в руках каждого должна быть горящая свеча — символ победы света над тьмой. Традиционно церковь обходят трижды, воспевая особые стихиры. По окончании священник, словно отворяющий врата в божью обитель, откроет вход в церковь.



При возвращении в церковь будет спет пасхальный канон творения Иоанна Дамаскина. Во время пения церковнослужители осветят иконы и пришедших людей, поприветствовав их радостным возгласом «Христос воскресе», на что важно ответить: «Воистину воскресе». Служба символизирует собой то, что врата Божие открыты для его последователей, ведущих праведную жизнь и соблюдающих все предписания.

Пасхальные традиции

Традиции Пасхи начинаются с разговения — первого приема скоромной пищи после Великого поста. Устраивается оно после праздничной службы в близком кругу. Праздничный стол украшают особые блюда — пышные куличики, творожные пасхи и крашеные яйца, а также угощения русской кухни. Первой употребляется освященная пища, а после все остальное.

В день православной Пасхи принято христосоваться: поздравлять друг друга, целоваться и обмениваться красными яйцами, которые символично олицетворяют жизнь и воскрешение через кровь Христову.

Великий праздник рождает в душах христиан по всему миру необыкновенную радость, направляет к молитвам и прославлению Отца, Сына и Святого Духа. В каждой православной семье должны прозвучать особенные пасхальные молитвы, славящие Спасителя.

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По материалам: dailyhoro.ru

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