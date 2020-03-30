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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов
Фото: kremlin.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщает РИА Новости.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - отметил он.

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По материалам: uposters.ru

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