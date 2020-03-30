Песков рассказал об обращении Путина к россиянам

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом после длительного совещания по экономике, где высказывались самые разные прогнозы, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Совещание это длилось, действительно, часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге, вечером президент принял решение выступить с таким заявлением к людям, и за ночь, собственно, уже дорабатывались формулировки. И утром, в первую половину дня дорабатывались формулировки, которые президент и озвучил", - сказал Песков.