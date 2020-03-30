Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом

Алексей Вольцев

Ria.ru запускает новый проект "Писатели на карантине", в котором ведущие современные авторы включатся в общую борьбу с коронавирусом.

Литераторам, поэтам и публицистам предложили написать тексты, который помогли бы поддержать, рассмешить, вдохновить и объединить читателей разных стран в непростое время. Это может быть рассказ, стихотворение, размышление – любой формат.

Свое предварительное согласие дали писатели Юрий Поляков, кинорежиссер Владимир Фокин, поэт Виктор Куллэ, политолог и философ Дмитрий Выдрин, историк и публицист Константин Кеворкян и другие. В проекте также примут участие иностранные авторы.

Уже завтра на сайте ria.ru выйдет рассказ Виктора Ерофеева "Семейство вирусов" про юбилей дедушки и его гостях, каждый из которых спасается от угрозы заражения по-своему: маской, водкой или святой водой.