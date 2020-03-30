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Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезниОльга КуриленкоФото: @olgakurylenkoofficial

Выздоровевшая от коронавируса актриса Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что чувствует себя хорошо, однако из-за дефицита не смогла пройти повторную проверку на заражение COVID-19. Тесты не смогли получить и остальные члены ее семьи.

Победившая коронавирус артистка рассказала, что врачи посоветовали ей принимать лишь парацетамол, чтобы снять боль и снизить температуру. «Антибиотики при вирусах не помогают», — написала Куриленко. Ранее она также отмечала, что после заражения решила принять курс витаминов для поддержки иммунитета.

Куриленко призналась, что не изолировалась от своего ребенка. «У него не было никаких симптомов, только насморк в первую неделю моей болезни. Но он у него и до этого был», — заявила актриса. По ее словам, остаться с сыном ей посоветовали врачи.

О своем диагнозе Куриленко сообщила 16 марта. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез. Позже она рассказала, что больницы Лондона переполнены, в связи с чем она будет лечиться дома.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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