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Подсчитано число проигнорировавших самоизоляцию московских пенсионеров

Подсчитано число проигнорировавших самоизоляцию московских пенсионеровФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 6,8 тысячи московских пенсионеров старше 65 лет проигнорировали 29 марта постановление властей о самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram.

Пожилые люди безуспешно пытались оплатить проезд в транспорте с помощью социальных карт. «На 20:00 зафиксировано 6,8 тысячи отказов по соцкартам пенсионеров», — говорится в сообщении. К записи прикреплен хештэг #останьтесьдома и подпись «Сейчас особенно важно».

Бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы для лиц старше 65 лет отменили 25 марта. За дня до этого аналогичная мера была введена для школьников.

29 марта Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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