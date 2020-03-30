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Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз

Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Следователи Национальной полиции просят Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Яне Дугар, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко еще на два месяца - до июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.

По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

«Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы», - сказал прокурор.

Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них - от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.
«Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугар, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия, в частности твту, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления - делает такую ​​экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугар с Антоненко, а с Кузьменко - до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугар. Однако сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы иметь формальное основание продолжать следствие », - сказал адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец.

Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер, которые истекают в начале апреля.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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