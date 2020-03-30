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Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка

Помолвленная Елена Беркова скрывает отца будущего ребенка
Звезда фильмов для взрослых поделилась радостной новостью — она станет мамой во второй раз. Беркова уже растит сына от стриптизера Ивана Белькова, а теперь готовится выйти замуж за бизнесмена Александра. Правда, узнав о беременности невесты, мужчина неожиданно улетел за границу.

Вчера 35-летняя Елена Беркова опубликовала снимок, на котором продемонстрировала положительный тест на беременность. «Без комментариев», — многозначительно подписала она кадр. Позже пиар-директор артистки Максим Клименко подтвердил «СтарХиту» радостную новость, отметив, что подопечная провела процедуру несколько раз, прежде чем поделиться результатами с поклонниками. «Но в этом деле бывает всякое. Ложная беременность, например. Более точная информация на УЗИ», — подчеркнул он.

Сейчас звезда фильмов для взрослых чувствует себя прекрасно и счастлива вновь стать матерью. От брака с третьим мужем она растит 11-летнего сына Евгения, а вот имя отца будущего ребенка предпочитает держать в секрете. Пользователи Сети озадачены таким поворотом, ведь уже год как порноактриса помолвлена с миллиардером. «Александр уехал в Индию на ПМЖ, вот все что могу сказать пока по этому поводу», — сказал пиар-директор «СтарХиту».

С чем именно связан неожиданный переезд мужчины пока неизвестно. Однако фанаты поспешили поддержать кумира в комментариях, желая родить крепкого малыша. «Я искренне рад за тебя. Пусть беременность протекает легко и беззаботно, здоровья будущему потомству»; «Всегда немного страшно, но все будет хорошо!»; «Леночка, ты умничка. Поздравляю тебя», — пишут подписчики.


Напомним, что о шестом замужестве Беркова объявила в день празднования своего 34-летия, причем вскоре после развода с артистом Андреем Стояновым. Невеста была воодушевлена предстоящим событием и успела потратить два миллиона на свадебные наряды.

«Мы планируем сыграть свадьбу за границей, — ранее делилась Елена со «СтарХитом». — Выбираем между азиатскими странами — островом Бали и Таиландом. Не особо нравится, что, по местным законам, невестам запрещено надевать откровенную одежду. Постараюсь подобрать наряд, где будет видно грудь и ноги, но в меру. Кстати, покупаю несколько платьев: одно — для бракосочетания, другое — для ресторана, третье — для танцев, четвертое — для прогулки по морю и последнее — для брачной ночи».  

Теперь же поклонники гадают: состоится ли обещанное торжество? К слову, Александра совсем не смущала скандальная деятельность избранницы. Мужчина охотно поддерживал возлюбленную, соглашаясь принять участие в откровенных фотосессиях.

Фото: Личный архив

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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