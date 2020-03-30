Последняя жертва трансатлантической работорговли в США умерла в 1940 году

Вадим Карасев

Матильда Мак-Крир (Matilda McCrear), умершая в 1940 году в возрасте 81 или 82 лет, оказалась, как установили исследователи, последним выжившим человеком, ставшим жертвой трансконтинентальной работорговли.

Ввоз африканских рабов на плантации в Америке начался с XVI века. Эти операции известны как «треугольная торговля». Европейцы приобретали рабов или захватывали в Западной Африке, отвозили их за океан для продажи, а из Америки в Европу везли производимые на плантациях кофе, сахар, табак и другие товары. Основную часть работорговцев составляли португальцы, англичане, французы, испанцы и голландцы, но участвовали в этом промысле и другие народы.

По разным оценкам, общее количество перевезенных в Америку рабов составило от 12 до 14 миллионов, приблизительно 1,2–2,4 миллиона погибли во время плавания. Запрещать атлантическую работорговлю начали лишь в начале XIX века. В США это было сделано в 1807 году президентом Томасом Джефферсоном (с сохранением рабовладения и торговли рабами, жившими в США), в том же году запрет был принят парламентом Великобритании. Однако полного запрета трансатлантической работорговли удалось добиться лишь в конце столетия, когда она была запрещена властями Кубы (1886) и Бразилии (1888).

Как установили исследователи, последним судном, привезшим африканских рабов в США, стала «Клотильда», прибывшая в Атланту в июле 1860 года. Хотя трансатлантическая работорговля на тот момент уже более полувека была незаконной, нелегальные рейсы продолжались, поскольку рабы пользовались спросом у плантаторов. Под покровом ночи владельцы «Клотильды» переправили на сушу 110 человек. После этого капитан корабля Уильям Форстер отвел его вверх по течению реки Мобайл и приказал сжечь, чтобы скрыть свидетельства незаконного рейса.

Теперь Ханна Дёркин (Hannah Durkin) из Университета Ньюкасла в ходе генеалогических исследований установила имя женщины, ставшей последней выжившей рабыней с этого рейса «Клотильды». Во время пересечения Атлантики девочке из народа йоруба было всего два года. Она была захвачена работорговцами вместе с матерью и тремя сестрами. По прибытии мать и двух дочерей купил Уолтер Криг, две другие сестры были куплены другим рабовладельцем. Однажды Матильда с сестрой попытались убежать и прятались в болоте, пока их не нашли пущенные по следам собаки. В 1865 году была принята 13-я поправка к конституции США, отменившая рабство, но Матильда и ее родные продолжали трудиться на хлопковой плантации.

Когда Матильда подросла, она сменила свою фамилию на Мак-Крир (ранее по тогдашнему обычаю у нее была фамилия рабовладельца — Криг), а затем вступила в отношения с немецким переселенцем по фамилии Шулер, не регистрируя официального брака. У них родилось 14 детей. «Длительные отношения Мак-Крир с Шулером следует рассматривать как серьезный акт сопротивления расистским законам, запрещающим темнокожим и белым людям вступать в брак, которые имели место на всей территории Юга, пока Верховный суд США не объявил их неконституционными в 1967 году», — пишет Ханна Дёркин.

В 1930-е годы Матильда Мак-Крир, которой было уже за семьдесят, подала заявление в суд, пытаясь добиться компенсации за незаконное обращение в рабство. Но ее просьба была отклонена, и она умерла в 1940 году в бедности. Джонни Крир, 83-летний внук Матильды Мак-Крир, говорит, что он совершенно не знал, что его бабушка была на «Клотильде», до исследования Ханны Дёркин. «Ее история вызывает у меня смешанные чувства, потому что, если бы ее не привезли сюда, меня бы здесь не было, — говорит он. — Но тяжело читать о том, что она испытала».

Исследование опубликовано в историческом журнале Slavery & Abolition.