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Премьер Греции призвал депутатов пополнить фонд борьбы с COVID-19

Премьер Греции призвал депутатов пополнить фонд борьбы с COVID-19
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал депутатов правящей партии "Новая демократия" перечислить половину зарплаты за следующие два месяца в фонд борьбы с коронавирусом.

Политики должны быть на первой линии солидарности, написал Мицотакис на своей странице в Facebook.

"Я призывают к символической инициативе всех депутатов "Новой демократии", а также министров и заместителей министров - внести в следующие два месяца 50% своей зарплаты в битву против коронавируса. Эти средства будут направлены на специальный счет для (борьбы с) COVID-19", - написал премьер.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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