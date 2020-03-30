Премьер Греции призвал депутатов пополнить фонд борьбы с COVID-19

Анастасия Иванова

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал депутатов правящей партии "Новая демократия" перечислить половину зарплаты за следующие два месяца в фонд борьбы с коронавирусом.

Политики должны быть на первой линии солидарности, написал Мицотакис на своей странице в Facebook.

"Я призывают к символической инициативе всех депутатов "Новой демократии", а также министров и заместителей министров - внести в следующие два месяца 50% своей зарплаты в битву против коронавируса. Эти средства будут направлены на специальный счет для (борьбы с) COVID-19", - написал премьер.

стопкоронавирус.рф.