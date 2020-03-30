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Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19

Премьер Израиля ушёл на карантин: контактировал с инфицированной Covid-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его ближайшие советники начнут соблюдать режим карантина в связи с подозрения на наличие у них коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом сегодня, 30 марта, заявили в канцелярии главы правительства, пояснив, что режим самоизоляции будет действовать до окончания эпидемиологического расследования, проводимого Минздравом еврейского государства, сообщает портал Ynet.

Нетаньяху и его советники отправлены на карантин после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена у помощницы главы правительства по связям с религиозным сектором и Кнессетом (парламентом) Ривки Палух. В сообщении, распространённом канцелярией премьера утром в понедельник отмечалось, что Палух в последние несколько дней контактировала с главой правительства, его советниками, а также с рядом министров.

Ривка Палух прошла анализ на коронавирус после того, как заболел и был госпитализирован её супруг. Сама она чувствовала себя хорошо, но результат теста подтвердил заражение коронавирусом.

В канцелярии премьера уточнили, что в последний раз Палух встречалась с Нетаньяху 27 марта, и беседа между ними проходила с «соблюдением рекомендованной минздравом дистанции».

Согласно данным Минздрава Израиля на 30 марта, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4347. Это на 482 больше, чем днём ранее. Состояние 80 больных характеризуется как тяжёлое (из них 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких), 134 — средней степени тяжести. С начала вспышки коронавируса скончались 15 израильтян, выздоровели — 134.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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