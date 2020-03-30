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Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме

Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме
Магазины крупнейших российских продовольственных ретейлеров на фоне новых ограничений из-за коронавируса в Москве и Подмосковье работают в обычном режиме, запасы товаров позволяют полностью обеспечивать покупателей, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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