Продовольственные ретейлеры в Москве работают в обычном режиме

Влада Некрасова

Магазины крупнейших российских продовольственных ретейлеров на фоне новых ограничений из-за коронавируса в Москве и Подмосковье работают в обычном режиме, запасы товаров позволяют полностью обеспечивать покупателей, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений.