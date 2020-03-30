Путин дал поручения полпредам в связи с COVID-19

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.

Глава государства поручил регионам оценить возможности коечного фонда, использовать схемы межрегионального взаимодействия и принимать пациентов из других субъектов. Путин также распорядился в ближайшие дни завершить инвентаризацию медучреждений и создать единую базу данных. Кроме того, необходимо будет развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса в регионах.

Президент также поручил обеспечить оперативную регистрацию тест-систем,

провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ, обеспечить дополнительное обучение врачей для работы с ИВЛ, создать дополнительный резерв лекарств, вовремя выплачивать зарплату медикам.

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