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Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом

Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы", - сказал Путин на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах.

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# Политика
По материалам: ria.ru

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