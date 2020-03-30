Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Сегодня, 21:14 Анастасия Иванова
Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы", - сказал Путин на совещании с полномочными представителями президента в федеральных округах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
По материалам: ria.ru