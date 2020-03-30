Путин призвал полпредов ежедневно отслеживать экономическую ситуацию
Сегодня, 16:42 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами попросил не просто детально, а в ежедневном режиме отслеживать экономическую ситуацию.
Путин заявил, что поручает правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Также он попросил полпредов подключиться к этой работе и к решению этой задачи, помочь объективно оценить потребности регионов в дополнительной поддержке и, конечно же, проконтролировать целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах.
По материалам: ria.ru