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Путин призвал полпредов ежедневно отслеживать экономическую ситуацию

Путин призвал полпредов ежедневно отслеживать экономическую ситуацию
Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами попросил не просто детально, а в ежедневном режиме отслеживать экономическую ситуацию.

Путин заявил, что поручает правительству, Минфину сформировать комплекс системных шагов и предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Также он попросил полпредов подключиться к этой работе и к решению этой задачи, помочь объективно оценить потребности регионов в дополнительной поддержке и, конечно же, проконтролировать целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах.

# Россия
По материалам: ria.ru

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