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Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами

Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами

Верховная Рада Украины, собравшаяся на внеочередное заседание, так и не смогла назначить новых министров здравоохранения и финансов — кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко не набрали нужного количества голосов.

Ранее народные депутаты Украины отправили в отставку главу Минздрава Илью Емца и министра финансов Игоря Уманца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание в связи с пандемией коронавируса.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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