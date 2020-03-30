Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами
Сегодня, 14:42 Влада Некрасова
Верховная Рада Украины, собравшаяся на внеочередное заседание, так и не смогла назначить новых министров здравоохранения и финансов — кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко не набрали нужного количества голосов.
Ранее народные депутаты Украины отправили в отставку главу Минздрава Илью Емца и министра финансов Игоря Уманца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание в связи с пандемией коронавируса.
По материалам: fakty.ua