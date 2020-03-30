Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Решетников призвал страны G20 сокращать барьеры в торговле

Решетников призвал страны G20 сокращать барьеры в торговле
Странам "большой двадцатки" нужно снизить барьеры в глобальной торговле, прежде всего блокирующие доступ к медикаментам, продовольствию и технологиям, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба российского министерства, главной темой встречи стало влияние последствий распространения коронавируса на мировую торговлю. По итогам встречи министрами было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю.

Как отмечается в сообщении, Решетников в своей речи обратил внимание на то, что пандемия коронавируса стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли. "Под угрозой - архитектура торговых и инвестиционных связей, глобальных производственных цепочек, которая складывалась за десятилетия глобализации. Мы должны переломить эту опасную тенденцию", - приводит пресс-служба слова министра.


Глава Минэкономразвития также указал на то, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции. "В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям", - считает Решетников.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Курам на смех: голого Джигана заковали в наручники в Америке
Курам на смех: голого Джигана заковали в наручники в Америке
Нефти предсказали скорую ненужность
Нефти предсказали скорую ненужность
«Газпром» не подтвердил размер компенсации $ 1,5 млрд польской PGNiG
«Газпром» не подтвердил размер компенсации $ 1,5 млрд польской PGNiG
Российские актеры запустили творческий флешмоб
Российские актеры запустили творческий флешмоб
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве
У российских велогонщиков закончились деньги на суды с WADA
У российских велогонщиков закончились деньги на суды с WADA
Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников
Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников
Решетников призвал страны G20 сокращать барьеры в торговле
Решетников призвал страны G20 сокращать барьеры в торговле
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Эминем дал редкое интервью о семье и рассказал о своей дочери Хейли
Эминем дал редкое интервью о семье и рассказал о своей дочери Хейли
ЛитРес и Эксмо-АСТ анонсировали скидку до 50% на книги
ЛитРес и Эксмо-АСТ анонсировали скидку до 50% на книги
Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни
Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Топ на сегодня

Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
Эксперт: Ослабление доллара к евро — хороший сигнал для рынков
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
С 1 апреля АвтоВАЗ поднимает цены на LADA
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Австралийцы с лайнера Vasco da Gama пройдут карантин на острове
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз
Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина
Российские власти одобрили повышение штрафов за нарушение карантина

Еще по теме

Эксперт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику
Решетников оценил влияние COVID-19 на малый бизнес в России
Путин: Странам G20 нужно ввести мораторий на всякие санкции
РФ призвала ВТО освободить мировую торговлю от санкций