Решетников призвал страны G20 сокращать барьеры в торговле

Лидия Мартынова

Странам "большой двадцатки" нужно снизить барьеры в глобальной торговле, прежде всего блокирующие доступ к медикаментам, продовольствию и технологиям, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба российского министерства, главной темой встречи стало влияние последствий распространения коронавируса на мировую торговлю. По итогам встречи министрами было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю.

Как отмечается в сообщении, Решетников в своей речи обратил внимание на то, что пандемия коронавируса стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли. "Под угрозой - архитектура торговых и инвестиционных связей, глобальных производственных цепочек, которая складывалась за десятилетия глобализации. Мы должны переломить эту опасную тенденцию", - приводит пресс-служба слова министра.

Глава Минэкономразвития также указал на то, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции. "В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям", - считает Решетников.