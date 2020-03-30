Режим работы Путина останется прежним
Сегодня, 00:14 Алексей Вольцев
Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после введения дополнительных ограничений в Москве из-за коронавируса.
"Нет. Мы работаем по расписанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как планируют работать президент и администрация в связи с новыми ограничениями, введенными в столице, не собираются ли переходить на удаленную работу.
ВОЗ в начале марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая. Как позднее заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр эпидемии переместился из КНР в Европу.
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По материалам: ria.ru