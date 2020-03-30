Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.


"Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее выбрасывают.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок, благотворительному фонду
Анна Седокова отправила деньги, заработанные на продаже масок,
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Звездный Instagram: заразиться позитивом, а не коронавирусом
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Песков рассказал об обращении Путина к россиянам
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Умер Юрий Бондарев, последний классик советской фронтовой прозы
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
В Италии ждут завершения пика эпидемии коронавируса в ближайшее время
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Движение поезда Москва — Сухум приостановлено
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на автомобиле
В Одессе свыше 20 человек подрались из-за портрета Сталина на
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 марта. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
Видение в период испытаний. Жители Аргентины увидели в небе Деву Марию
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
В Москве не рекомендовано выпускать детей на улицу из-за коронавируса
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Сербия поставила Пакистану модернизированные танки
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
Губерниев вышел из дома и потребовал «полного и тотального» карантина
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном
«Какие милые»: Наталья Подольская опубликовала фото с мужем и сыном

Еще по теме

Многослойные марлевые маски эффективно защищают от инфекции — Мурашко
Эксперты НИИ гриппа рассказали о смысле использования медицинских масок
Повышение цен на медицинские маски в России назвали мародерством
Эксперты назвали лучший рецепт желатиновой маски для волос