Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Алексей Вольцев

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.





"Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее выбрасывают.