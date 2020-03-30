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Россия ограничила число возвращающихся из-за рубежа граждан

Россия ограничила число возвращающихся из-за рубежа граждан

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Москву прилет россиян из-за рубежа будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево — не более 500 человек в сутки, в аэропорты регионов — не более 200 человек в сутки. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Как сообщили в агентстве, решение принято оперативным штабом правительства по предупреждению распространения коронавируса. 

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил о планах сократить количество авиарейсов по вывозу граждан РФ из других стран с 31 марта. По его словам, это необходимо, чтобы по прилету каждому пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии COVID-19. 

27 марта Россия прекратила все международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза граждан из-за рубежа. С 30 марта власти полностью закрыли границы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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