Россия ограничила число возвращающихся из-за рубежа граждан

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Москву прилет россиян из-за рубежа будет осуществляться только через аэропорт Шереметьево — не более 500 человек в сутки, в аэропорты регионов — не более 200 человек в сутки. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Как сообщили в агентстве, решение принято оперативным штабом правительства по предупреждению распространения коронавируса.

«Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил о планах сократить количество авиарейсов по вывозу граждан РФ из других стран с 31 марта. По его словам, это необходимо, чтобы по прилету каждому пассажиру можно было уделить больше внимания на фоне пандемии COVID-19.

27 марта Россия прекратила все международное авиасообщение, оставив только чартерные рейсы для вывоза граждан из-за рубежа. С 30 марта власти полностью закрыли границы.