Российские актеры запустили творческий флешмоб

View this post on Instagram

Что ж, друзья! Пандемия 🦠 на время закрыла театры 🎭 , лишила встреч со зрителями 👏 , прервала нить нашего творческого общения. И мы, актеры театра и кино, пытаемся найти пути взаимодействия 🌟. Ведь жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия ✍ , литература 📚 , музыка 🎶 , гармония всех красок и , ощущений 🎨 ... Идем к вам, дорогие эрители и Вам тоже предлагаем участвовать! Мечтаем в сложившейся ситуации - жить, творить, читать, любить и быть рядом 🤝... Предлагаю всем коллегам и друзьям, вне зависимости от профессии, запустить флешмоб с хэштегом #ЖитьЧитатьЛюбить #ЖитьТворитьЛюбить, в котором мы будем читать или петь свои любимые произведения для Вас... Любимые мои, передаю эстафету Вам! Ну а лично я передаю челендж @bledans @nina_shatskaya @romanova.kino @yaremenko_v @anutamur Объявляю тему "ЛЮБОВЬ" - и жду Ваши любимые литературные произведения на тему любви! Подписывайтесь под хештегом #‎ЖитьТворитьЛюбить #‎ЖитьЧитатьЛюбить и публикуйте свои видео 🎞 . Это настоящий #домашнийартвызов #homeartchallenge - ура! • #ольгакабо #мывместе #поэтическиеминуткиольгикабо