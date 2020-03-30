Российские актеры запустили творческий флешмоб

Влада Некрасова

Российские актеры на фоне пандемии коронавируса запустили творческий флешмоб с хештегами #житьтворитьлюбить и #homeartchallenge. В акции уже приняли участие Екатерина Волкова, Ольга Кабо, Марина Александрова и другие.

Ольга Кабо напомнила, что "в любые времена искусство должно быть в наших душах", и предложила коллегам читать или петь литературные произведения на тему любви. Сама она поделилась строчками одного из стихотворений Анны Ахматовой.

Актер Вячеслав Манучаров прочитал литературный фрагмент из Саши Черного и передал эстафету Марине Александровой.

Актриса выбрала письмо Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который оказался в изоляции из-за вспышки гриппа-"испанки", и рекомендовала подругам присоединиться к флешмобу: "пусть творят в условиях домашнего карантина".

прочитал вступительное эссе, которое написал десять лет назад для книги своего отца Гедриса Мацкявичюса "Преодоление".

А Союз художников России пригласил коллег поделиться в соцсетях видами из своих домов и мастерских, назвав эту тему "бескрайним простором для творчества". В акции "Вид из окна" уже приняли участие художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Ирина Рыбакова, Наталья Яковлева и другие.