Российские актеры запустили творческий флешмоб
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Что ж, друзья! Пандемия 🦠 на время закрыла театры 🎭 , лишила встреч со зрителями 👏 , прервала нить нашего творческого общения. И мы, актеры театра и кино, пытаемся найти пути взаимодействия 🌟. Ведь жизнь продолжается, а, следовательно, в ней должны присутствовать поэзия ✍ , литература 📚 , музыка 🎶 , гармония всех красок и , ощущений 🎨 ... Идем к вам, дорогие эрители и Вам тоже предлагаем участвовать! Мечтаем в сложившейся ситуации - жить, творить, читать, любить и быть рядом 🤝... Предлагаю всем коллегам и друзьям, вне зависимости от профессии, запустить флешмоб с хэштегом #ЖитьЧитатьЛюбить #ЖитьТворитьЛюбить, в котором мы будем читать или петь свои любимые произведения для Вас... Любимые мои, передаю эстафету Вам! Ну а лично я передаю челендж @bledans @nina_shatskaya @romanova.kino @yaremenko_v @anutamur Объявляю тему "ЛЮБОВЬ" - и жду Ваши любимые литературные произведения на тему любви! Подписывайтесь под хештегом #ЖитьТворитьЛюбить #ЖитьЧитатьЛюбить и публикуйте свои видео 🎞 . Это настоящий #домашнийартвызов #homeartchallenge - ура! • #ольгакабо #мывместе #поэтическиеминуткиольгикабо
Ольга Кабо напомнила, что "в любые времена искусство должно быть в наших душах", и предложила коллегам читать или петь литературные произведения на тему любви. Сама она поделилась строчками одного из стихотворений Анны Ахматовой.
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Дорогие друзья, мы - творческие люди запускаем большой культурный марафон-флэшмоб #ЖитьТворитьЛюбить В это непростое время мы особенно должны поддерживать друг друга, поддерживать наших замечательных врачей и волонтеров, , соседей и друзей , всех и везде , а каждую свободную минутку можно посвятить развитию и интеллектуальному обогащению! Хочу поделиться с Вами любимым литературным фрагментом , это Саша Черный . Я передаю эстафету мои любимым коллегам : @mar_alexandrova @marinazudina_official @yalav @grishaevanonna @elena_valushkina @tatarkafm @laufanastasi @shukshina_maria @maximlagashkin @katerina_stulova @krasner @volkovihome @lidiiavelezheva @igrskripko @ania_ardova @sonyaardova @romapopoff @_ekaterinaguseva_ @lizavetabo @sergeyburunovofficial @sokolovskaiayanina @shvedoff_den @otumaykina @orbakaite_k @klimovagram @ekibastooz @artistkaivanova @olgalomonosovaa и предлагаю поделиться своим любимым произведением на тему любовь 💓 конечно же . Друзья, мне интересно, а какие у Вас любимые произведения или авторы, связанные с этой темой! Поехали!!!! #ЖитьЧитатьЛюбить #домашнийартвызов #homeartchallenge #издомаслюбовью #мывместе
Актер Вячеслав Манучаров прочитал литературный фрагмент из Саши Черного и передал эстафету Марине Александровой.
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Трудно нам без вас, зрители, поддерживаю культурный марафон от @manucharov #ЖитьТворитьЛюбить и передаю эстафету моим подругам-актрисам, пусть выкладывают домашнее творчество, поют песни, читают стихи, вообщем творят в условиях домашнего карантина, ведь мы все остаёмся дома!!!! @sokolovskaiayanina @olgalomonosovaa @laufanastasi @juliaperesild @hrumianceva @lizavetabo @oldkavilochka @yuliasnigir @yulia_hlynina @nikolaka @yanina_studilina @alicegworld @tolkalinaliuba @grinevaru @medynich @sveta_ant @artistkaivanova @svetlana_khodchenkova Вперед😘 #останьсядома #защитисвоихблизких #домашнийартвызов #homeartchallenge #мывместе #издомаслюбовью #fromhomewithlove Пусть Фицджеральд и не писал этого письма, но театр на дому не отменяет того, что трудно разобрать, где вымысел, а где правда!
Актриса выбрала письмо Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который оказался в изоляции из-за вспышки гриппа-"испанки", и рекомендовала подругам присоединиться к флешмобу: "пусть творят в условиях домашнего карантина".
прочитал вступительное эссе, которое написал десять лет назад для книги своего отца Гедриса Мацкявичюса "Преодоление".
А Союз художников России пригласил коллег поделиться в соцсетях видами из своих домов и мастерских, назвав эту тему "бескрайним простором для творчества". В акции "Вид из окна" уже приняли участие художники Андрей Дареев, Юлия Кузнецова, Ирина Рыбакова, Наталья Яковлева и другие.